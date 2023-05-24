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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы причины, по которым мед полезен для здоровья

Мед поможет при простуде и подсластит чай, но действительно ли он так полезен?

Источник: Jocelyn Morales/CC0

Мед — популярный и широко доступный продукт. Хотя из года в год его цена растет, мы охотно его покупаем и часто используем в повседневной жизни. Ханна Шчигель, редактор портала Onet изучила все особенности меда и собрала несколько научно доказанных фактов его пользы для организма.

1. Обладает антибактериальными свойствами

Мед может помочь вашему организму бороться с бактериями, грибками и вирусами. Согласно некоторым исследованиям, мед может быть эффективен даже при лечении ран. Но, конечно, не стоит мазаться медом из банки.

Источник: Cristina Marin/CC0

2. Богат антиоксидантами

Мед также является блестящим источником мощных антиоксидантов, фенольных кислот и флавоноидов. Антиоксиданты в первую очередь защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, то есть окислительным стрессом. Пораженные клетки чрезвычайно опасны и могут привести к развитию многих серьезных хронических заболеваний, включая рак, болезни сердца или болезнь Альцгеймера. А антиоксиданты, содержащиеся в меде, уменьшают хроническое воспаление.

3. Облегчает боль в горле

Помимо бархатистой текстуры, которая хорошо успокаивает сухость и раздражение, мед — отличное средство от боли в горле. По мнению исследователей, он может эффективнее облегчить симптомы боли в горле и кашля у детей, чем некоторые средства от кашля. И не забывайте об антисептическом действии.

Источник: Isabela Kronemberger/CC0

4. Помогает пищеварению

Мед также может улучшить пищеварительные процессы организма и здоровье кишечника — все благодаря его пребиотическим свойствам, помогают работе нормальной кишечной бактериальной флоры.

5. Снижает кровяное давление

Еще одним преимуществом меда является его воздействие на систему кровообращения, а именно артериальное давление, хотя исследования показывают потенциальное, а не гарантированное влияние этого вещества. Доказано, что мед улучшает частоту сердечных сокращений, регулирует уровень жиров в крови и помогает предотвратить гибель здоровых клеток в организме. Также доказано, что употребление умеренного количества меда связано с понижением артериального давления у женщин после 40 лет.

Источник: Cristina Pop/CC0

6. Не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие виды сахара

Хотя нельзя забывать о высоком содержании сахаров в меде, он сильно отличается от обычного сахара и в нашем организме ведет себя несколько иначе. Интересно, что мед не повышает уровень глюкозы в крови так же, как пищевой сахар. Хотя калорийность схожа, исследователи изучают использование меда для лечения диабета.

Помните о минусах его употребления. К сожалению, мед также имеет недостатки, и о них не стоит забывать.

  • Прежде всего, мед высококалориен, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах.
  • Мед является потенциально аллергическим веществом, которое вызывает крапивницу, зуд, отеки и порой даже анафилактический шок.
  • Мед запрещен к употреблению младенцам, то есть детям, не достигшим одного года, из-за риска ботулизма. Хотя это звучит неожиданно, мед может содержать споры бактерий, вызывающих ботулизм.

Недавно врач-диетолог рассказала, что будет с организмом при полном отказе от мяса и сахара.

Олеся Маевская

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