В России подорожали лекарства

«В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол — на 0,5%, валидол — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины — на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, “Ренгалин” — на 0,1%», — говорится в сообщении.
С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на «Ренгалин» — на 0,22%, на метамизол натрия — на 0,94%, на аллохол — на 1,35%, на нимесулид — на 0,29%, на корвалол — на 0,74%, на «Левомеколь» — на 0,27%, на валидол — на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины — на 0,5%, на «Эргоферон» — на 0,6%, на комбинированные анальгетики — на 0,35%.
По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на «Ренгалин» — на 1,39%, на «Левомеколь» — на 0,61%, на аллохол — на 4,78%, на нимесулид — на 2,3%, на корвалол — на 0,6%, на поливитамины — на 3,78% на «Эргоферон» — на 0,03%, на комбинированные анальгетики — на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.