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02:37 (мск), источник: ТАСС

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Праздник отмечается Русской православной церковью в течение 10 дней и завершается перед Пятидесятницей.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Православные верующие в четверг отмечают один из 12 главных церковных праздников — Вознесение Господне, который традиционно приходится на 40-й день после Пасхи.

Согласно Новому Завету, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней присутствовал на земле — являлся своим ученикам, апостолам и наставлял их в вере. Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и в Деяниях святых апостолов.

На 40-й день Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв руки, благословил их, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. Перед этим Спаситель повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат особую духовную силу — дар Святого Духа (это событие православная церковь отмечает в День Святой Троицы, на 50-й день после Пасхи), а затем призвал их идти проповедовать Евангелие по всему миру.

Праздник Вознесения Господня символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после своего распятия и воскресения, показывает, что жизнь человека не кончается с его смертью, а продолжается вечно в «небесном отечестве» — «Царстве небесном», как сказано в Евангелии. Вознесение отмечается Русской православной церковью в течение 10 дней и завершается перед Святой Троицей (Пятидесятницей).

В начале IV века на Елеонской горе по распоряжению царицы Елены, матери первого римского императора-христианина, святого равноапостольного Константина Великого, началось возведение храма в честь Вознесения. Строительство длилось несколько лет и было окончено в 330 году. В день Вознесения там традиционно проводится праздничное богослужение, на которое собираются паломники со всего мира.

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