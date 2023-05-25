Исследование: Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе

«В ходе исследования была проверена гипотеза, что удовлетворенность личными отношениями может влиять на проявление синдрома выгорания на рабочем месте. Для этого был проведен опрос 203 сотрудников различных российских бизнес-организаций, в котором они оценивали свой уровень удовлетворенности личными отношениями и наличие симптомов выгорания на работе. Данные показывают: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания, при этом более существенное влияние удовлетворенность браком оказывает на мужчин», — говорится в сообщении.
По мнению исследователей, это может быть связано с различиями в социальных ролях и стереотипах по поводу мотивации мужчин и женщин на рабочем месте.
«У мужчин эмоциональное выгорание может быть обусловлено социальными ожиданиями, связанными с их ролями провайдеров и защитников, которые часто предполагают высокий уровень ответственности и стресса на работе. Данные говорят, что рост профессиональной успешности у мужчин также связан с высокими значениями удовлетворенности личными отношениями. Такой зависимости для женщин не было выявлено. По мнению исследователей, это может говорить о том, что для мужчин более важна поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе, чем для женщин», — сообщается на сайте.