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12:10 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Исследование: Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе

Мужчины, которые состоят в счастливом браке, реже страдают от выгорания на работе. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на научно-образовательном портале IQ Высшей школы экономики.

Источник: Reuters

«В ходе исследования была проверена гипотеза, что удовлетворенность личными отношениями может влиять на проявление синдрома выгорания на рабочем месте. Для этого был проведен опрос 203 сотрудников различных российских бизнес-организаций, в котором они оценивали свой уровень удовлетворенности личными отношениями и наличие симптомов выгорания на работе. Данные показывают: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания, при этом более существенное влияние удовлетворенность браком оказывает на мужчин», — говорится в сообщении.

По мнению исследователей, это может быть связано с различиями в социальных ролях и стереотипах по поводу мотивации мужчин и женщин на рабочем месте.

«У мужчин эмоциональное выгорание может быть обусловлено социальными ожиданиями, связанными с их ролями провайдеров и защитников, которые часто предполагают высокий уровень ответственности и стресса на работе. Данные говорят, что рост профессиональной успешности у мужчин также связан с высокими значениями удовлетворенности личными отношениями. Такой зависимости для женщин не было выявлено. По мнению исследователей, это может говорить о том, что для мужчин более важна поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе, чем для женщин», — сообщается на сайте.

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