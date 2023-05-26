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11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые странные мировые законы о соседях

Ежегодно в последнюю пятницу мая жители самых разных стран нашей планеты отмечают Всемирный день соседей. Этот необычный праздник родился в столице Франции, Париже, еще в 1999 году, однако быстро обрел популярность — например, с 2006 года его отмечают и в России. В этот день, который в 2023 году выпал на 26 мая, мы решили вспомнить самые необычные соседские законы разных стран.

Источник: Freepik

Лай по расписанию

С 2010 года в Соединенных Штатах Америки законодательно урегулировали максимальный период, который может лаять собака. Он составляет 10 минут подряд. Если питомец выходит за эти рамки, хозяину грозит штраф в $250, а при повторном нарушении — санкция увеличивается вдвое.

Не смывать воду ночью

Еще одни поборники тишины проживают в Швейцарии. В этой европейской стране можно смывать воду в унитазе только до 22:00, иначе оштрафуют. Касается это только жителей многоквартирных домов, в частном доме можно делать это во сколько пожелаете.

Ругаться с перерывом на обед

Так называемый «Закон о тишине» в разных видах существует во многих странах. Однако даже среди них особо выделяется Германия, в которой законодательно запрещено шуметь не только ночью, но и в обед (с 13 до 15 часов). При этом под шумом понимается даже плач ребенка или разговор на повышенных тонах.

Чтобы было тихо и темно

К образу жизни соседей ревностно относятся и в Израиле. Например, в городе Кирият-Моцкин запрещено включать яркий свет и громко разговаривать по выходным.

Не слепите короля (хоть его уже давно и нет)

За яркостью освещения из домов также до сих пор следят во Франции. Согласно принятому еще во времена монархии запрету, свет в пределах пяти километров не должен освещать спальню короля в Версале. Из-за такого соседства на стадионе местного футбольного клуба не ставят прожекторы, а играть спортсмены могут только днем.

Нужда объединяет

Более дружелюбными в этом плане оказались шотландцы. По местным законам, никому нельзя отказаться в просьбе посетить уборную в вашем доме. Так что если вы вдруг забудете ключи от своего жилища, можно сбегать к соседу — точно не откажет.

Сосед-соучастник?

В Австралии быть соседями в принципе сложно, да еще и чревато проблемами с законом. Если полиция обнаружит, что вы были внутри дома (или хотя бы рядом с домом), который грабят, то могут посадить в тюрьму на срок до года.

Вызывай профи

Еще одно необычное правило из страны кенгуру и собак динго — жителям одного из ее штатов нельзя самостоятельно менять лампочки в доме. Необходимо обязательно вызвать электрика, иначе вам выпишут штраф.

Никакого эксгебициниозма

Очевидно, донести могут и жители соседних квартир во Франции. В этой стране запрещено выходить голышом за почтой или газетой, даже на лестничную клетку. Соседи ведь могут увидеть в глазок!

Сказочный вид

В США, в свою очередь, обращают больше внимания на внешний вид самих домов. Например, жители города Сисайд в штате Орегон обязаны поставить у себя белый забор и сделать красивое крыльцо. А в штате Мэн владельцы домов могут получить штраф, если не снимут рождественские украшения до 14 января. Естественно, за соблюдением всех этих правил следят не только власти, но и соседи.

Олеся Маевская

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