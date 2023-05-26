Названы самые странные мировые законы о соседях

С 2010 года в Соединенных Штатах Америки законодательно урегулировали максимальный период, который может лаять собака. Он составляет 10 минут подряд. Если питомец выходит за эти рамки, хозяину грозит штраф в $250, а при повторном нарушении — санкция увеличивается вдвое.
Еще одни поборники тишины проживают в Швейцарии. В этой европейской стране можно смывать воду в унитазе только до 22:00, иначе оштрафуют. Касается это только жителей многоквартирных домов, в частном доме можно делать это во сколько пожелаете.
Так называемый «Закон о тишине» в разных видах существует во многих странах. Однако даже среди них особо выделяется Германия, в которой законодательно запрещено шуметь не только ночью, но и в обед (с 13 до 15 часов). При этом под шумом понимается даже плач ребенка или разговор на повышенных тонах.
К образу жизни соседей ревностно относятся и в Израиле. Например, в городе Кирият-Моцкин запрещено включать яркий свет и громко разговаривать по выходным.
За яркостью освещения из домов также до сих пор следят во Франции. Согласно принятому еще во времена монархии запрету, свет в пределах пяти километров не должен освещать спальню короля в Версале. Из-за такого соседства на стадионе местного футбольного клуба не ставят прожекторы, а играть спортсмены могут только днем.
Более дружелюбными в этом плане оказались шотландцы. По местным законам, никому нельзя отказаться в просьбе посетить уборную в вашем доме. Так что если вы вдруг забудете ключи от своего жилища, можно сбегать к соседу — точно не откажет.
В Австралии быть соседями в принципе сложно, да еще и чревато проблемами с законом. Если полиция обнаружит, что вы были внутри дома (или хотя бы рядом с домом), который грабят, то могут посадить в тюрьму на срок до года.
Еще одно необычное правило из страны кенгуру и собак динго — жителям одного из ее штатов нельзя самостоятельно менять лампочки в доме. Необходимо обязательно вызвать электрика, иначе вам выпишут штраф.
Очевидно, донести могут и жители соседних квартир во Франции. В этой стране запрещено выходить голышом за почтой или газетой, даже на лестничную клетку. Соседи ведь могут увидеть в глазок!
В США, в свою очередь, обращают больше внимания на внешний вид самих домов. Например, жители города Сисайд в штате Орегон обязаны поставить у себя белый забор и сделать красивое крыльцо. А в штате Мэн владельцы домов могут получить штраф, если не снимут рождественские украшения до 14 января. Естественно, за соблюдением всех этих правил следят не только власти, но и соседи.