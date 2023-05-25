15:25 (мск), источник: РБК Life
Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии
Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам.
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Парализованный мужчина смог начать ходить с помощью устройства, соединяющего мозг с мышцами. Уникальный имплантант считывает его мозговые волны и отправляет инструкции в позвоночник, чтобы они двигали нужными мышцами, сообщил The Guardian.
40-летний житель Нидерландов Герт-Ян Оскам получил травму спинного мозга много лет назад. Катаясь на велосипеде, он попал в аварию и был парализован долгое время. Теперь он способен самостоятельно преодолеть около 100 м благодаря перенесенной операции по вживлению чипа.
«Я впервые за десять лет смог встать и выпить пива с друзьями. Это круто. Моя повседневная жизнь наконец изменилась», — сказал Оскам.
Разработку представила группа нейробиологов из Швейцарии, которые давно ведут изыскания в этом направлении, чтобы помочь людям с параличом. Проект направлен на использование беспроводных сигналов для восстановления соединения мозга с мышцами, которые прекращают действовать после повреждения нервов спинного мозга. Технология, внедренная в тело Оскама, известна как интерфейс «мозг-компьютер». Это новейшая разработка, на данный момент доступная лишь нескольким десяткам людей по всему миру, добавляет издание.
Профессор Джоселин Блох, нейрохирург из больницы Лозаннского университета, установила электроды на мозг Оскама, которые обнаруживают нейронную активность, когда он пытается двигать ногами. Показания обрабатываются алгоритмом, превращающим их в импульсы, которые направляются на дополнительные электроды в его позвоночнике. Импульсы активизируют нервы в позвоночнике, включая мышцы для выполнения намеченного движения.
Причем это уже не первая экспериментальная операция, которую перенес мужчина, но до этого врачам удавалось лишь дать ему возможность движений, больше похожих на шаги робота. Теперь движения Оскама стали более естественными. Более того, устройство позволило ему восстановить частичный контроль над своими ногами, даже когда оно выключено. Поэтому авторы разработки уверены в большом потенциале «мозга-компьютера». Ведь если он сумел помочь мужчине спустя десять лет после травмы, прогресс у пациентов с недавними повреждениями позвоночника может стать еще более впечатляющим.