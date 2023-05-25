16:33 (мск), источник: Вокруг Света
Science Advances: шедевры датской живописи XIX века написаны с помощью пива
Алкоголизм тут ни при чем.
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Что нам больше всего нравится в исследователях, так это то, что им в голову могут прийти самые странные вопросы, и на каждый из них они могут найти ответ. Порой не менее странный и неожиданный. На этот раз обратимся к датской живописи.
На счету исследователя Сесиль Краруп Андерсен, специализирующейся на консервации картин и механической деградации, не одно изученное произведение художественного (а иногда и высокохудожественного) искусства. Но что не давало ей спать долгие годы, так это вопрос о том, как датские художники XIX века подготавливали холсты, чтобы в дальнейшем нанести на них свои шедевры. Как объяснила она на страницах журнала Science Advances, изначально предположения сводились к некому животному клею. Но, к своему удивлению, она обнаружила более любопытную версию.
Изучив работы Кристофера Вильгельма Экерсберга, считающегося отцом датской живописи, Андерсен с коллегами обнаружила на них следы дрожжей и злаков. Это прямо сказало исследователям о том, что для подготовки холстов художники использовали побочные продукты местных пивоварен. Их наносили в виде пасты, создавая гладкую поверхность и предотвращая просачивание краски.
В результате исследований ни одна картина не пострадала: ученые использовали куски холста, обрезанные с картин в более раннем проекте по консервации. Их анализ показал, что семь из десяти лоскутов содержали смеси белков дрожжей, пшеницы, ржи и ячменя — одни из ключевых ингредиентов хорошего датского эля.
Причем самим пивом художники вряд ли сдабривали свои холсты. По тем временам оно очень высоко ценилось — им даже платили зарплату. Исследователи считают, что авторы, скорее всего, брали остатки браги у местных пивоварен.