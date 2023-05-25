Филиалы фонда «Защитники Отечества» готовы открыться во всех субъектах страны 1 июня

«В данный момент для решения задач фонда и его филиалов подготовлены более трех тысяч социальных консультантов. Все они прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В дальнейшем таких специалистов станет 11 тысяч человек», — добавила Цивилева.
По ее словам, перед фондом поставлен широкий круг вопросов, решения которых должны не замещать, а дополнять меры государственной поддержки.
«Основная задача фонда это создание правового равенства для участников СВО независимо от места проживания и удаления от центра. И, в первую очередь, мы будем решать бюрократические проблемы — это помощь в получении статуса ветерана СВО, а также помощь в получении удостоверения участников боевых действий. Мы попытаемся реализовать упрощенный порядок получения документов», — сказала Цивилева.
После ее выступления уполномоченные спросили, не является ли неравенством то, что фонд занимается только ветеранами СВО. Цивилева ответила, что помощь только ветеранам СВО — это только первый этап работы фонда.
«Как только мы наладим работу, наберем необходимое количество консультантов, мы планируем заниматься, — и президент акцентировал на этом внимание, — ветеранами всех войн, в том числе и Великой Отечественной войны», — объяснила Цивилева.