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Главные новости к вечеру 25 мая
18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 25 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территорий
При этом Пашинян напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

Пригожин объявил о начале вывода ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Артемовска в тыл, где будут отдыхать и ремонтировать технику.

Госдума расширила список запрещенных экстремистских материалов
Наказываться будет производство и распространение всех публикаций, которые оправдывают национальное или расовое превосходство, а также преступления, направленные на уничтожение этнической, социальной или религиозной группы людей.

Страны ЕС отчитались о заморозке более 200 млрд евро активов ЦБ
Кремль назвал заморозку российских активов воровством.

В российские школы вернут серебряные медали
С 2014 года золотые и серебряные медали для выпускников в России заменили единой федеральной медалью «За особые успехи в учении». Со следующего года серебро вернут

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