Школьные педагоги приняли участие в обновлении приложения для учебы «Сферум»

«Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам. Сервис развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей: обновления функционала основаны, в том числе на отзывах педагогов, принявших участие в фокус-группах», — говорится на сайте компании.
Как пояснили в пресс-службе, в последнее обновление учебного профиля вошли отдельное десктопное приложение, функция переноса контактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложения для удобного сбора файлов и другие улучшения. «Учебный профиль “Сферум” в VK Мессенджере имеет широкую кросс-платформенную функциональность и доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах», — отмечают в компании-разработчике.
Подробнее о «Сферуме» и его возможностях можно узнать на сайте спецпроекта ТАСС, посвященного учебному профилю.