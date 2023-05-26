Необычные факты о редких видах животных

Дальневосточный царь зверей
Знаменитые на весь мир амурские тигры не только самые крупные хищные кошки в мире, но и единственные тигры, которые адаптировались к жизни в заснеженной местности. А еще ночью они видят в пять раз лучше, чем человек.
Однако среди снегов Дальнего Востока можно встретить не только тигров, но и леопардов. Дальневосточный леопард — самый северный подвид этих хищных кошек и также единственный в своем роде, кто научился жить и охотиться в снегах.
Представители семейства кошачьих, конечно, бывают очень крупными, однако самым большим хищным зверем на суше по праву считается белый медведь. Оказывается, что белым он бывает только среди льдов и снега. На самом деле у него прозрачная шерсть из полых внутри волосков, которые и определяют цвет зверя.
Уникальными в своем роде могут быть далеко не только хищники. Например, зубр — единственный дикий бык, который сохранился в Европе. При этом это также единственный во всем мире вид, который удалось вернуть в природу после полного истребления браконьерами. Помогли этому особи, которые оставались в зоопарках и заповедниках.
Еще одно необычное млекопитающие в нашем списке — это сайгаки. А вы знали, что по сути это самые древние антилопы на планете? Их относят к так называемой мамонтовой фауне. Кроме них в списке только северные олени и овцебыки.
Самым быстрым из Парнокопытных считается дзерен (или зобастая антилопа). Натуралисты говорят, что даже волки охотятся на этих рогатых зверей только в конце зимы. В другое время серые хищники попросту не смогут догнать здорового дзерена.
Лошади Пржевальского — более молодой, но не менее интересный вид животных. Например, это исключительно дружные лошади. Если одной из них нездоровится, все остальные становятся вокруг нее и согревают своим дыханием.
Еще одни серьезные представители списка редких животных — это алтайские горные бараны (аргали). Если вы оказались рядом с ними в период с октября до декабрь, то непременно об этом узнаете. В это время у них проходит брачный период, и самцы со всей силы бьются рогами. Звук напоминает выстрелы из пушки, услышать который можно даже за несколько километров от такой схватки.
Было бы неуважительно обойти стороной птиц. Тем более когда есть такие яркие представители пернатых как стерхи. Эти крупные белые журавли в период миграции пролетают над территорией Дагестана, и уже давно стали частью народной мифологии. В самом регионе верят, что белые журавли — это души погибших в бою воинов. Отсюда и родилась знаменитая советская песня на слова Расула Гамзатова («Мне кажется порою, что солдаты…»).
Однако сезонная миграция — отличительная черта не только птиц, но и некоторых морских обитателей. Например, серых китов. Когда места их обитания (Чукотское и Баренцево моря) начинают покрываться льдами, эти исполины устремляются зимовать на юг. И в этом путешествии преодолевают самое большое расстояние среди всех представителей фауны — от 8000 км в одну сторону.