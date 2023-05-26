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17:58 (мск), источник: ТАСС

Памфилова сообщила, что у нее ларингит

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/ — Глава ЦИК намерена выйти на работу 29 мая.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что у нее ларингит, но она чувствует себя нормально и в понедельник сможет выйти на работу.

«Это просто обычный <…> ларингит, ничего особенного, — сказала она ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ее госпитализации из-за заболевания горла. — Все хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе».

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