Главные новости недели

18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Как развивались события 22 мая.
Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Москве.
Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.
Позиции ЧВК в городе передадут военным до 1 июня.
За что певицу называли королевой рок-н-ролла?
В России отличившихся выпускников школ вновь начнут награждать серебряными медалями.