Главные новости недели

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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

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Украинские диверсанты напали на Белгородскую область

Как развивались события 22 мая.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Москве.

Минобороны сообщило об отбитой атаке ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Позиции ЧВК в городе передадут военным до 1 июня.

Умерла Тина Тернер

За что певицу называли королевой рок-н-ролла?

Минпросвещения вернет в школы серебряные медали

В России отличившихся выпускников школ вновь начнут награждать серебряными медалями.

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