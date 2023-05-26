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21:18 (мск), источник: Газета.Ру

Леву из «Би-2» включили в реестр иноагентов

Минюст РФ внес в перечень иноагентов музыканта Егора Бортника, одного из основателей группы «Би-2», известного под псевдонимом Лева, и еще ряд лиц.

Источник: РИА "Новости"

«26 мая 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. М. Бортник, М. Т. Гаджиев, И. В. Аллеман, В. Л. Иноземцев, С. А. Чернышов, А. С. Архипова, А. Т. Габуев, А. Э. Пшеничная, О. В. Цуканова, объединение “Общенародный Союз Возрождения России”, а также общественное движение “Совет матерей и жен”, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минюста, Бортник оказался в перечне за то, что «выступал против специальной военной операции на Украине», а также «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Ранее в мае музыкант заявлял, что не вернется в Россию — страну, которая «перечеркнула все свои достижения».

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