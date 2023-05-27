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14:18 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ запретили в священнослужении протоиерею Калинину

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин освобожден от занимаемых должностей и запрещен в священнослужении в связи с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублева к 4 июня. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном в субботу на сайте РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы “Святая Троица” преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещен в священнослужении. Также протоиерей Леонид Калинин патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре», — говорится в сообщении.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Позже в ведомстве уточнили, что прорабатывают «все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры». После экспонирования в храме Христа Спасителя иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации.

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