В РПЦ запретили в священнослужении протоиерею Калинину

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы “Святая Троица” преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещен в священнослужении. Также протоиерей Леонид Калинин патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре», — говорится в сообщении.
15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Позже в ведомстве уточнили, что прорабатывают «все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры». После экспонирования в храме Христа Спасителя иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации.