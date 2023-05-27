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22:32 (мск), источник: ТАСС

Repubblica: в Италии уничтожат как минимум 15 млн доз вакцины от COVID-19

РИМ, 27 мая. /ТАСС/. Как минимум 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции в Италии будут уничтожены. Как сообщает в субботу газета La Repubblica, утилизация произойдет не только потому, что срок годности вакцин истекает в конце года, но и по причине «устаревания» препаратов.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

По сведениям издания, фармацевтические компании собираются к осени выпустить новые версии вакцин. «Мы попросили разработать препараты против новых подвариантов омикрон-штамма [коронавируса], — сказал глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. — Речь идет о противодействии штаммам коронавируса, которые в последние месяцы активно циркулируют в Китае и, как ожидается, появятся и здесь».

Кроме того, по словам Кавалери, были запрошены «моновалентные вакцины (действующие против одного штамма — прим. ТАСС), а не бивалентные». «Больше нет смысла защищаться от изначального, так называемого уханьского типа вируса. К настоящему времени все население подверглось воздействию этого вируса или вакцинировано против него», — отметил эксперт.

Как пишет La Repubblica, в Италии ежедневно вводится всего несколько сотен доз вакцины от ковида.

25 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что американская фармацевтическая компания Pfizer принуждает страны Европейского союза принять еще 90 млн доз вакцины от коронавируса, в которой они уже не так остро нуждаются в связи с большим объемом имеющегося на складах препарата. В мае 2021 года Евросоюз заключил контракт с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку 900 млн доз вакцины с опционом на поставку дополнительных 900 млн доз до конца 2023 года. Из-за падения спроса около половины из изначальных 900 млн доз не были направлены в Европу, опционом ЕС не воспользовался.

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