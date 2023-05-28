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07:07 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам можно сжигать ветки и остатки деревьев у себя на участке.

Источник: РИА "Новости"

«Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям», — сообщил Чаплин.

Он отметил, что все СНТ обязаны иметь договор на вывоз мусора, однако строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер, для решения этой проблемы необходимо вызывать специализированную машину.

«Есть и недобросовестные дачники-нарушители, которые просто выносят и сваливают отходы и мусор за территорию СНТ, вот их ждет штраф. Сжечь ветки и остатки деревьев, кустов на своем участке можно, но не везде. С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. А вот неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено», — указал парламентарий.

Также следует задуматься о «рециклинге» отходов, отметил он. Для этого предусмотрены многочисленные специальные контейнеры, но необходимо помнить, что для этих целей не подойдут «ботва от корнеплодов, зола от сжигания твердого и жидкого топлива (так как представляет собой горящие отходы), отходы от капремонта (кирпич, гипсокартон, бетон)».

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