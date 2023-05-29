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10:58 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые поняли, зачем мужчины отращивают бороды

Ученые из Силезского университета в Катовице (Польша) установили, что борода воспринимается мужчинами как фактор доминирования при взаимодействии с другими представителями пола. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Источник: Freepik.com

«Мы исследовали предпочтения мужчин в отношении растительности на лице и выяснили, зависят ли их суждения о целесообразности растительности на лице от социальных ситуаций. Всего мы опросили более 500 мужчин, часть из которых носили бороду», — отметили ученые.

Как оказалось, те мужчины, которые носили бороду, считали ее наличие как фактор, повышающих их сексуальность в глазах женщин. И наоборот: мужчины без бороды считали отсутствие растительности на лице более привлекательным.

«Причем участники обеих групп хотели бы быть уникальными, чтобы повысить свою значимость в контексте межвидовой конкуренции. Те, кто считал растительность на лице более сексуальной, хотели бы, чтобы у других мужчин волос на лице было меньше. А те, кто предпочитал выбритость, хотели бы видеть других мужчин более бородатыми. Мы уверены: так мужчины хотят выделяться на фоне других», — отметили авторы.

Если говорить о социальных ситуациях, то мужчины считают наличие бороды более уместным для неформальных ситуаций, особенно с другим мужчиной.

«Мы считаем, что таким образом мужчины определяют позиции в обществе. Наличие бороды связано с доминированием и агрессивностью. Однако социальный контекст этого явления не изучался, отметили ученые. Таким образом, растительность на лице может мгновенно повлиять на положение мужчины во взаимодействии с другим мужчиной», — заключили ученые.

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