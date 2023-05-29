Минтруд спрогнозировал снижение на треть числа женщин 30−39 лет к 2030 году

Чиновник пояснила, что сейчас эта возрастная когорта находится на пике численности и дает в среднем 58% рождений вторых детей и 68% — третьих. Всего на нее приходится свыше 48% всех рождений.
«И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 г., они снизятся на 4,2 млн», — приводит ее слова ТАСС.
Группа женщин 20−29 лет, которая сократилась за последние десять лет почти на 40%, до 7,2 млн человек, к 2030 г. увеличится до 7,9 млн. На эту когорту приходится 44% всех рождений, пояснила Баталина.
Всего численность женщин фертильного возраста (15−49 лет) в России к 2031 г., ожидает министерство, сократится на 1,4 млн, до 32,6 млн человек. В июле субъекты РФ вместе с Минтрудом утвердят региональные программы повышения рождаемости в дополнение к федеральным мерам, добавила Баталина.
Ранее в Кремле признали «тяжелое положение» демографии России.
«Демография это то, где у нас не получается, это действительно так, и действительно, по абсолютно известным и понятным причинам, мы находимся в тяжелом положении с точки зрения демографии», — сказал 19 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, такая ситуация связана с демографическими ямами из-за Великой Отечественной войны и падения рождаемости в 90-е.
В ноябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным» писали, что численность постоянного населения России на 1 августа 2022 г. составила 145,1 млн человек (данные Росстата). С начала года численность населения сократилась на 475 500 человек, или на 0,32%, за аналогичный период 2021 г. сокращение составило 351 500 человек, или 0,24%.