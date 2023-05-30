Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023. Рейтинг Forbes

По оценкам Forbes, на 10 марта 2023 года в России насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием $505 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом почти $1,5 млрд.
В списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,5 млрд. В этих семьях всего 49 детей, совокупное состояние их родителей — $244 млрд.
Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом слегка изменился. В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№ 18, наследует $2,7 млрд). В списке есть и один новичок — единственная дочь ректора Горного университета и научного руководителя Владимира Путина, миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко Ольга (№ 16, наследует $3,1 млрд). Правда, получит ли она что-нибудь, непонятно. Еще в 2011 году Ольга поссорилась с отцом и покинула Россию, он тогда обратился в Следственный комитет с заявлением о ее похищении. Внучка Литвиненко в то время оставалась у него. Состояние Литвиненко, как и всех причастных к производству удобрений, значительно выросло за год.
Детям Ковальчука и Литвиненко уступили места наследники основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского (он в 2022-м отказался от российского гражданства) и сооснователя Playrix Дмитрия Бухмана. Состояние последнего в 2023 году снизилось до $7 млрд, и на каждого из его детей пришлось по $2,3 млрд, что давало им лишь 22-е место.
Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не берем в расчет заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительность.
Самым богатым наследником ($20,5 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд на каждого), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по $10,8 млрд).