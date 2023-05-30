ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи

«В Решетневской фирме завершились работы по проектированию космического аппарата связи и вещания “Экспресс-АМУ4”. Сейчас на предприятии идет выпуск конструкторской документации для изготовления спутника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аппарат построят на основе квалифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000». В ее состав будут внесены изменения, связанные с импортозамещением. Полезную нагрузку также изготовит «ИСС Решетнева».
Космический аппарат «Экспресс-АМУ4» создается в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП «Космическая связь» и предназначен для предоставления услуг связи и вещания.
Как ранее сообщил гендиректор «Космической связи» Алексей Волин, спутник будет первым полностью отечественным аппаратом связи. Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось «не совсем по своей воле» отказаться от проекта.