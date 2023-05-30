Гламур в палатке. Как устроить «дикий» отдых с комфортом

Глэмпинг («гламурный кемпинг») — относительно новый вид туризма, бум на который пришелся на посткарантинный период. Тогда горожане, уставшие от сидения дома, устремились на природу. Вместо крупных отелей они выбирали отдых в уединенных домиках в лесу, горах или на побережье. В 2017 и 2018 гг. в России насчитывалось чуть больше десятка глэмпингов, а cейчас их уже более 430, делится руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук.
Высокий интерес жителей мегаполиса к такому формату размещения подтверждают и другие представители туристической отрасли. Национальный туроператор «Алеан» в прошлом году смог увеличить продажи на глэмпинг-туры на 10−12%, аналогичный рост отмечен и в этом году. В сервисе аренды жилья для отдыха «Твил. ру» количество бронирований в глэмпинги и кемпинги в этом году еще до начала летнего сезона выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В туроператоре «Дельфин» за последние пять лет спрос на такой формат отдыха увеличился в 20 раз. С января по июнь 2023 г. в «Дельфине» зафиксировали рост спроса на 25−30% относительно аналогичного периода в прошлом году. Об этом «Ведомости. Городу» рассказали представители компаний. Интерес к российским гостиницам и отелям, в том числе к глэмпингам, продолжает расти из-за ограничения перелетов за границу и развития внутреннего туризма, объяснили опрошенные «Ведомости. Городом» эксперты.
Глэмпинг — это комплекс из некапитальных (временных, быстровозводимых и легкоразборных) сооружений для временного проживания и отдыха. Это могут быть каркасные палатки, шатры, каркасно-тентовые сооружения, геосферы и модульные домики разных конфигураций с удобствами — например, санузлом с горячей водой, интернетом, двуспальными кроватями и др. Кроме того, в глэмпинг-лагерях могут быть рестораны, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и развлечений. Сами лагеря обычно разбивают в удаленных от шумных городов локациях: на берегах водоемов, в лесах или в горах.
Условия проживания и набор услуг в каждом глэмпинге будут сильно различаться, поэтому путешественникам нужно внимательно изучить информацию на сайте, а еще лучше позвонить в выбранную компанию перед покупкой путевки, предостерегает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сегодня глэмпингом может называться и простая палатка без санитарных удобств, и большой шатер с ванной комнатой и кондиционированием. Это связано с тем, что нет единых стандартов и регламента, что должно быть в таких средствах размещения, объясняет Дашук из РСТ. В результате ни у потребителей, ни у представителей туристической сферы нет четкого понимания, что же такое глэмпинги. «Ведомости. Город» выяснил, какие глэмпинги предлагают курорты Краснодарского края, будь то отдых у моря или в горах, и на что нужно обратить внимание, выбирая такой вид отпуска.
Туристам, которые впервые пробуют «дикий отдых с комфортом», для начала нужно выбрать тип размещения, советуют эксперты. На береговой линии Черного моря можно разместиться в каркасных тентах, домах на колесах, вигвамах и т. д. Причем в одном глэмпинге могут быть представлены несколько видов номеров с разным набором услуг.
Например, глэмпинг «Жара», который находится примерно в 40 км от Анапы, предлагает гостям разместиться в сафари-тентах от 3000 ₽ за сутки и экодомиках из деревянных брусьев от 3500 ₽ за сутки. В них есть большая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван, стеллаж под одежду и розетки, душ, гамак. Но в сафари-тентах, например, в отличие от экодомиков часто нет кондиционера. Представители «Жары» утверждают, что тенты хорошо продуваются благодаря сетчатым окошкам, размещенным по всему периметру. К тому же жилище сделано из специальной ткани, которая не нагревается в жару. Ромашкин из «Дельфина» считает, что жить в таких помещениях летом на море все равно жарко. А, например, в глэмпинге «Можжевеловый рай» на территории заповедника «Утриш» в 30 м от моря, в сафари-шатре, напоминающем большую палатку, смогли разместить кондиционер — а также кровати (двух- и односпальные), комод, стулья, холодильник, шезлонги, гамак. Стоимость шатра до середины июня составляет от 4000 ₽ в будни, а в выходные — от 5000 ₽
Гости экоотеля Scala Kabardinka в 20 км от Геленджика могут поселиться в индейских вигвамах. Индейское жилище площадью 18 кв. м чаще выбирают пары (5500 ₽ в сутки за двоих). Несмотря на его небольшие размеры, сюда помещаются кровать, комод, вентилятор и осветительные приборы. А для семейного отдыха с детьми лучше арендовать здесь же дом на колесах. Помимо спальных мест в кемпере есть небольшая кухня с газовой или электрической плитой, кондиционером, а также окна с видом на море. Такой вариант размещения стоит от 6800 ₽ в сутки на четверых (двое взрослых и двое детей).
Глэмпинги, расположенные в горах, предоставляют своим гостям трансфер до моря. Например, трансфер от лагеря «Медовеевка Life», который находится в одноименном поселке в 65 км от Сочи, до имеретинского общественного пляжа стоит 1500 ₽ в одну сторону. Гости проживают в купольных шатрах с панорамным остеклением, в каждом из которых есть санузел, телевизор, кондиционер и даже собственная открытая терраса, где можно встречать закаты и распивать травяной чай. На территории глэмпинга также работает баня с бассейном. Такой отдых будет стоить от 9900 ₽ в сутки.
Экоотель Villy Uley, расположенный в горном ущелье на территории Сочинского национального парка, тоже организует трансфер до моря (от 1000 ₽ в одну сторону, дорога займет около 25 минут). Но туристы могут искупаться и в горной реке Восточный Дагомыс, рядом с которой расположились 10 жилых модулей глэмпинга с панорамными окнами. Дома оборудованы двуспальной кроватью, биотуалетом, умывальником, розетками и чугунной печью. Villy Uley работает круглый год.
Стоимость размещения зависит от организации питания для гостей. В одних глэмпингах в цену включены только завтраки, другие работают в формате полного пансиона со шведским столом, поясняет генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. В более дорогих лагерях работают именитые шеф-повара, а в бюджетных гости готовят еду самостоятельно, например на оборудованной в жилище кухне или мангале, добавляет представитель онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».
Так, в стоимость проживания глэмпинга «Лес», который находится на побережье горной реки Чвижепсе в 30 минутах езды от Адлера, включен завтрак в формате шведского стола. Здесь однокомнатные тентхаусы площадью 24 кв. м, оборудованные туалетом и душем, мини-баром, кофемашиной и другими атрибутами отеля, сдают в аренду от 19 500 ₽ в сутки. Также на территории есть ресторан, где за отдельную плату гостям предлагают попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Это домашние овощи, сезонные фрукты, кавказские сыры, трюфели и сочная зелень. Гости Scala Kabardinka готовят еду самостоятельно на оборудованной в домиках кухне или в BBQ-зоне. Также за отдельную плату они могут питаться в ресторане европейской кухни The Palma, с террасы которого открывается вид на море. В меню стейки из говядины, фетучини, том-ям, мидии, тигровые креветки и т. д. Средний чек в ресторанах составит 2000−2500 ₽ на человека.
Пожарить шашлык в большинстве гламурных глэмпингов можно в специально отведенной для мангала зоне. Нередко на них бывают очереди, и бронировать место нужно заранее. Посидеть у костра своей компанией тоже не получится. Обычно в лагере обустроена одна общая костровая зона, которую по вечерам разжигают для всех постояльцев. Это сделано в рамках безопасности, так как жилища построены из легковоспламеняемых материалов.
В каждом глэмпинге для гостей организовывают развлекательную программу. В лагерях, расположенных на береговой линии, оборудуют площадки для разных спортивных игр. Например, гостям Beta glamping, расположенного на Бугазской косе примерно в 40 км от Анапы, предлагают поиграть в футбол или волейбол на пляже. За дополнительную плату можно арендовать водный мотоцикл или покататься на кайтсерфинге. Также на берегу для гостей сделали бар с прохладительными напитками.
Более разнообразный досуг предлагают горные глэмпинги. Так, постояльцы глэмпинга «Лес» могут поплавать в подогреваемом бассейне под открытым небом или позаниматься йогой на природе. За дополнительную плату можно сходить в спа или попариться в русской, финской или альпийской банях, а также посидеть в японской бочке фурако. Еще «Лес» организует платные выездные экскурсии на водопады, в каньоны и горные ущелья. Есть глэмпинги, которые организовывают для своих постояльцев бесплатную рыбалку на озере и просмотр кино под открытым небом. Среди них, например, Apparadise glamping & Spa, расположенный в горах в 30 км от Краснодара. Здесь можно арендовать тент на двоих от 10 000 ₽ в сутки. В нем есть санузел с душевой, кондиционер и теплый пол и терраса, где можно принять фурако и поваляться в гамаках.
Для детей в некоторых глэмпингах организуют игровые комнаты, детские бассейн и пляж, а также площадки. Например, детские площадки есть в Villy Uley и Scala Kabardinka. В «диких отелях» дают напрокат велосипеды, мячи и бадминтон. Обычно дети до 5−6 лет проживают бесплатно. В некоторых из них с собой на отдых можно взять домашнего питомца. Стоимость такой услуги за весь срок проживания в глэмпинге «Лучшее место» — 2000 ₽, а в «Медовеевка Life» — 1500 ₽ за сутки. Туристам нужно будет взять с собой миски, поводки и гигиенические пакеты для уборки территории.
Такой отдых подойдет тем, кто ценит тишину и уединение с природой, считает представитель «Туту.ру». По его словам, один из главных плюсов проживания в глэмпингах — приватность, в лагерь не могут заходить другие туристы, ставить там свои палатки и загорать. К тому же здесь не бывает много людей, потому что номеров для размещения меньше, чем в отеле. Среди минусов — часто плохие сотовая связь и интернет, а также комары и мошки, которые донимают отдыхающих на улице и в номере. Москитные сетки в палатке защищают слабо, поэтому туристам нужно будет взять с собой средство от насекомых. В некоторых глэмпингах санузел может располагаться снаружи палатки. В прохладную погоду пользоваться им будет некомфортно. Глэмпинг должен находиться в труднодоступной природной зоне, а комфорт в нем быть доступным, заключает генеральный директор «Твил.ру» Алексей Черепахин.
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