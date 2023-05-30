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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: морские водоросли могут предотвратить продовольственный кризис

Ульва вполне может стать основной культурой подводного земледелия.

Источник: AFP 2022

Экстремальные погодные условия снижают урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире, и многие европейские страны, импортирующие продукты питания, вскоре могут столкнуться с кризисом. Ученые считают, что нашли решение этой проблемы — подводное земледелие.

Как пишет The Guardian, первой культурой станет водоросль ульва. Она станет альтернативой пшеницы, но потребителям придется привыкать к новому, необычному вкусу.

К тому же, такой переход предполагает решение множества сопутствующих вопросов, например, о технической стороне массового производства продукта и новой странице в истории кулинарии. Специалисты отмечают, что ульва имеет мягкий, слегка солоноватый вкус с ореховым послевкусием.

Стоит отметить, что эта водоросль содержит белок, клетчатку, витамины и минералы (йод, железо и кальций), но при этом в ней минимум калорий и жира. Тридцать три страны, включая Великобританию, совместно работают над программой производства морской пшеницы, которая, как они надеются, вскоре появится на полках супермаркетов.

Недавно в России научились делать бионефть из водорослей и отходов. По словам создателей, разработка поможет уменьшить парниковые выбросы и уровень органического загрязнения, а также позволит снизить расход ископаемой нефти.

Олеся Маевская

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