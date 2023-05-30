15:43 (мск), источник: РБК Life
Власти Индонезии будут выдавать туристам «золотые визы». Что это значит
Путешественники должны будут соответствовать определенным требованиям.
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В ближайшее время Индонезия начнет выдавать «золотые визы» для привлечения в страну благонадежных туристов, сообщил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно, его цитирует издание Detik.
«Внедрение “золотой визы” находится на завершающей стадии. В ближайшие несколько недель она будет запущена», — заявил министр.
Визы с возможностью пребывания в стране от пяти до десяти лет будут выдавать только на определенных условия, добавил Уно. Например, заявителю нужно иметь достаточную сумму сбережений. Министр выразил надежду, что новой возможностью воспользуются иностранные инвесторы. Полный список требований обнародуют позже.
В мире действует более 60 программ по получению «золотой визы». Они предполагают получение гражданства или вида на жительство через инвестиции. Только европейские страны суммарно выдают в год около 1 млн гражданств. В 2021 году аналитики называли Сент-Китс, Невис и Доминикану странами с самыми выгодными программами получения гражданства в обмен на инвестиции.
С марта 2022 года многие государства приостановили выдачу «золотых» паспортов россиянам — тогда отмечалось, что речь идет только о тех, кто находится в санкционных списках. Однако 5 марта 2022 года Доминикана перестала принимать заявки на гражданство от россиян и белорусов, тому же примеру последовали Сент-Китс, Невис, Антигуа и Барбуда.