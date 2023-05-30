18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 мая
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Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
По его словам, подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.
МИД заявил о праве жестко ответить на атаку БПЛА в Москве
Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима.
Шойгу оценил потери ВСУ в мае в 16 тысяч человек
Поставки Украине западного оружия только затягивают боевые действия, но не могут повлиять на исход специальной военной операции.
Власти Индонезии будут выдавать туристам «золотые визы»
Путешественники должны будут соответствовать определенным требованиям.
РФС не нашел соперников для сборной России в июне
Июньский сбор национальной команды решено отменить.