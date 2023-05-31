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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

На «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра). Прошлым летом подводные аппараты провели там свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из фото и заметили очертания, характерные для зуба акулы.

Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта. Он изучит кадры с пассажирами.

В публикации отмечается: неясно, почему в компании, проводившей исследование, решили, что это зуб именно мегалодона. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы.

«Титатник» затонул 15 апреля 1912 года. Погибло 1517 из 2224 человек, плывших на его борту.

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