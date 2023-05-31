10:59 (мск), источник: © РИА Новости
На «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ.
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Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра). Прошлым летом подводные аппараты провели там свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из фото и заметили очертания, характерные для зуба акулы.
Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта. Он изучит кадры с пассажирами.
В публикации отмечается: неясно, почему в компании, проводившей исследование, решили, что это зуб именно мегалодона. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы.
«Титатник» затонул 15 апреля 1912 года. Погибло 1517 из 2224 человек, плывших на его борту.