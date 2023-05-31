Названы причины, по которым мед полезен для здоровья Мед поможет при простуде и подсластит чай, но действительно ли он так полезен?
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
Атака дронов на Москву
11:33 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин поддержал идею запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов «Единой России» снизить допустимую скорость электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам и пользование ими гражданам младше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов “Единой России”. Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств», — говорится в сообщении.

В СК напомнили, что до этого Бастрыкин также предлагал разработать меры ответственности для сервисов аренды самокатов при нарушении упомянутый требований.

По данным ведомства, за последние три года число происшествий на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в два раза. Там обратили внимание, что ранее ведомство уже указывало на многочисленные случаи получения травм гражданами из-за электросамокатов.

Ранее сегодня газета «Известия» сообщила, что депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов.

С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В мае более десяти регионов отменили режим повышенной готовности из-за пандемии
При каких обстоятельствах произошла атака БПЛА на Москву
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК