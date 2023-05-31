Бастрыкин поддержал идею запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов “Единой России”. Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств», — говорится в сообщении.
В СК напомнили, что до этого Бастрыкин также предлагал разработать меры ответственности для сервисов аренды самокатов при нарушении упомянутый требований.
По данным ведомства, за последние три года число происшествий на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в два раза. Там обратили внимание, что ранее ведомство уже указывало на многочисленные случаи получения травм гражданами из-за электросамокатов.
Ранее сегодня газета «Известия» сообщила, что депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов.
С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.