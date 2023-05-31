Каждый пятый ребенок в России подвергался травле в сети

В исследовании отмечается, что каждый пятый ребенок (22%) сталкивался с кибербуллингом несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. При этом 38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить.
«VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли. Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря “ничего страшного” о травле в сети», — приводятся в сообщении пресс-службы VK слова директора социальных проектов VK и автора проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александры Бабкиной.
Также опрос показал, что у половины российских детей (55%) есть аккаунты в соцсетях, а большинство родителей (70%) подписаны на них. Чаще всего дети публикуют личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%).
О социальной кампании «День защиты детей в интернете»
VK запустила ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете». В этом году проект посвящен поддержке детей-блогеров, а его экспертами стали психологи программы «Травли Net».
Отмечается, что просветительские проекты компании расскажут родителям, как поддерживать детей-блогеров, а также научат детей правильно реагировать на обидчиков. В частности, эксперты по безопасности VK подготовили плейлист с видео о детской безопасности в группе «ВКонтакте», посвященной безопасности в интернете. Образовательная платформа Skillbox также запустила бесплатный курс для родителей «Безопасность и развитие детей в интернете», в ходе которого практикующие психологи, эксперты в детской и киберпсихологии из МГУ и МГИМО расскажут о том, как использовать интернет и гаджеты во время взросления ребенка. «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» выпустили серию публикаций для родителей детей с аутизмом, в которых рассказывают, как сделать их пребывание в сети максимально безопасным и комфортным. На канале стримера StrykOFF (Алексей Струк) на VK Play Live пройдет благотворительный стрим вместе со стримерами-родителями. Все средства, полученные на стриме, отправятся на поддержку антибуллинговой программы «Травли Net».
1 и 2 июня на территории ВДНХ будет работать многофункциональное пространство VK, являющейся генеральным партнером фестиваля «Движение первых», в котором гости смогут познакомиться с образовательными сервисами компании — учебным профилем «Cферум» в «VK мессенджере», «Учи.ру» и VK Education.