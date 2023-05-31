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12:55 (мск), источник: Газета.Ру

Врач объяснил, почему кавказского долголетия не существует

Феномен кавказского долголетия — просто красивая легенда, которая появилась из-за массовой путаницы с возрастом населения СССР в XX веке, уверен собеседник «Газеты.Ru», врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Источник: РИА "Новости"

«В СССР существовали три основных очага долголетия: абхазское, азербайджанское и якутское. Люди там жили более 120 лет. Например, Меджид Агаев прожил 143 года (1835−1978), Махмуд Эйвазов — 151 год (1808−1959), Серали Муслимов — 168 лет (1805−1973). Но на самом деле эти люди — не долгожители, а пример “успешного” старения. Им было где-то по 90 лет», — отметил Новоселов.

По словам Новоселова, все эти люди родились во времена недостаточно точной регистрации рождений, отсутствия регулярной воинской повинности в регионе. Поэтому документов, по которым можно было бы установить точный возраст жителей, не было.

«Сейчас таких долгожителей там нет. Тогда люди сами завышали себе возраст. С чем это было связано? Скорее всего это связано с традициями: чем старше, тем больше уважения. Кроме того, в военные годы, чтобы пойти на фронт многие парни завышали свой возраст. После войны женщины его наоборот занижали, чтобы выйти замуж. Таких примеров масса», — привел пример Новоселов.

Важен также и пол кавказских долгожителей. Тот факт, что все они были мужчинами, лишь добавляет недостоверности факту существования очага кавказского долголетия.

«И, что важно, среди кавказских долгожителей было очень много мужчин, а сверхдолгожители старше 120 лет все исключительно были мужчины. Последнее особенно не добавляло этому феномену достаточной достоверности. Мы знаем, что не только долгожительство и чемпионство в этом виде “спорта” всегда за женщинами, но они и всегда живут дольше мужчин», — заключил Новоселов.

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