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15:50 (мск), источник: © РИА Новости

Дети из белгородских округов прибыли в лагерь под Воронежем

СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН (Воронежская область), 31 мая — РИА Новости. Первая группа в составе 300 детей из Шебекинского городского округа Белгородской области прибыла в оздоровительный лагерь «Ландыш» под Воронежем, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

Первые четыре автобуса, вместившие около 150 человек, подъехали к воротам лагеря около 13:20. После обязательного медицинского осмотра детей записали в отряды. Вторую группу привезли в 13:59.

Всех прибывших разместят в четырехместных палатах в корпусах, где для людей с ограниченными возможностями есть пандусы и отдельные палаты. Смена продлится 21 день под руководством педагогических отрядов Воронежского государственного педуниверситета.

Украинские войска регулярно совершают атаки на Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Грайворонский и Шебекинский округа. Так, последний за прошедшие сутки обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при атаке пострадали не менее четырех человек.

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