Дети из белгородских округов прибыли в лагерь под Воронежем

Первые четыре автобуса, вместившие около 150 человек, подъехали к воротам лагеря около 13:20. После обязательного медицинского осмотра детей записали в отряды. Вторую группу привезли в 13:59.
Всех прибывших разместят в четырехместных палатах в корпусах, где для людей с ограниченными возможностями есть пандусы и отдельные палаты. Смена продлится 21 день под руководством педагогических отрядов Воронежского государственного педуниверситета.
Украинские войска регулярно совершают атаки на Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Грайворонский и Шебекинский округа. Так, последний за прошедшие сутки обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при атаке пострадали не менее четырех человек.