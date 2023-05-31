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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Химики определили состав древнеримских духов, которым более 2000 лет

Ученые хотели помочь миру «почувствовать запах» ушедшей Римской империи.

Источник: University of Córdoba

Как сообщает ArkeoNews, работники Национального Университета Кордовы (Испания) определили состав древнеримских духов, которым более 2000 лет. Ими пользовались древние римлянки.

Изучение их содержимого началось в 2019 году во время ремонта здания в муниципалитете Кармона в Севилье. Рабочие обнаружили мавзолей состоятельного семейства с множеством ниш. Помимо останков был найден кварцевый сосуд. Этот довольно прочный минерал крайне редко встречался в быту древних римлян.

Ученые установили, что духи принадлежали 40-летней женщине. Сосуд с затвердевшими руками нашли в нише рядом с янтарными украшениями.

Химики обнаружили, что в основе содержимого было растительное масло, возможно, сделанное из оливок, в то же время действующим веществом оказалось эфирное масло, полученные из растения индийского происхождения Pogostemon cablin. В более поздней истории эта эссенция была известна как «пачули». Ученые отмечают, что о его использовании во времена Римской империи ранее не было известно.

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Олеся Маевская

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