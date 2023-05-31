17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что попугаи любят видеочаты со своими друзьями
Птицам не обязательно знать или видеть друг друга.
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Результаты недавнего эксперимента, проведенного сотрудниками Университета Глазго в Великобритании, Северо-восточного университета и MIT Media Lab в США выявили новые способы улучшить настроение пернатых питомцев. На протяжении двух месяцев 15 попугаев-добровольцев общались друг с другом по видеосвязи.
Птицам была дана полная свобода действий: они кричали, пели, прихорашивались и переговаривались с другими пернатыми. Со временем испытуемые прониклись симпатией друг к другу: когда у попугаев был выбор, они «звонили» тем, кто им больше всего нравился. Исследование опубликовано на портале ACM.
Ученые хотели сравнить положительный психоэмоциональный эффект от видеозвонков у людей во время самоизоляции с реакцией птиц. Попугаи — одни из самых умных животных на Земле, что делает их идеальными объектами изучения для этого исследования.
Первые две недели эксперимента птицы учились звонить в колокольчик, чтобы хозяева выдали им планшет для общения. Владельцы отмечают, что их питомцы стали более дружелюбными не только с ними, но и с хозяевами их пернатых друзей.
Изоляция и скука могут привести к психологическим проблемам, которые у каждой особи проявляются по-разному: они могут, например, грызть прутья своих клеток, выщипывать собственные перья или чрезмерно раскачиваться на своих насестах.
В течение следующих двух месяцев от птиц было зарегистрировано 147 звонков. По словам владельцев животных, попугаи становились более общительными, дружелюбными, радостными, послушными и тренировали новые навыки, например — инициации видеозвонка без помощи людей.
Ранее попугай прервал футбольный матч в Португалии. Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.
Олеся Маевская