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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что попугаи любят видеочаты со своими друзьями

Птицам не обязательно знать или видеть друг друга.

Источник: AP 2022

Результаты недавнего эксперимента, проведенного сотрудниками Университета Глазго в Великобритании, Северо-восточного университета и MIT Media Lab в США выявили новые способы улучшить настроение пернатых питомцев. На протяжении двух месяцев 15 попугаев-добровольцев общались друг с другом по видеосвязи.

Птицам была дана полная свобода действий: они кричали, пели, прихорашивались и переговаривались с другими пернатыми. Со временем испытуемые прониклись симпатией друг к другу: когда у попугаев был выбор, они «звонили» тем, кто им больше всего нравился. Исследование опубликовано на портале ACM.

Ученые хотели сравнить положительный психоэмоциональный эффект от видеозвонков у людей во время самоизоляции с реакцией птиц. Попугаи — одни из самых умных животных на Земле, что делает их идеальными объектами изучения для этого исследования.

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Первые две недели эксперимента птицы учились звонить в колокольчик, чтобы хозяева выдали им планшет для общения. Владельцы отмечают, что их питомцы стали более дружелюбными не только с ними, но и с хозяевами их пернатых друзей.

Ученые связывают такой эффект с тем, что в дикой природе попугаи живут стаями и чаще всего находятся в постоянном взаимодействии.

Изоляция и скука могут привести к психологическим проблемам, которые у каждой особи проявляются по-разному: они могут, например, грызть прутья своих клеток, выщипывать собственные перья или чрезмерно раскачиваться на своих насестах.

В течение следующих двух месяцев от птиц было зарегистрировано 147 звонков. По словам владельцев животных, попугаи становились более общительными, дружелюбными, радостными, послушными и тренировали новые навыки, например — инициации видеозвонка без помощи людей.

Ранее попугай прервал футбольный матч в Португалии. Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.

Олеся Маевская

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