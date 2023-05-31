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19:43 (мск), источник: РБК

Focus назвал ошибку Шольца и его телохранителей

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько дней назад совершил серьезную ошибку: сам открыл дверь автомобиля, когда выходил из него. Focus со ссылкой на внутренний отчет Федерального ведомства по уголовным делам пишет, что именно из-за этого неизвестный смог подбежать к нему и обнять главу правительства.

Источник: Reuters

Случай, который описывает Focus, произошел 24 мая во Франкфурте-на-Майне. Неизвестный мужчина в аэропорту подбежал к Шольцу, пожал ему руку и обнял его. Шольц позже назвал это «интимным объятием». Охрана оттолкнула незнакомца и сопроводила канцлера к самолету. После этого неизвестный мужчина сел в свою машину и закурил сигарету.

Потом его задержали полицейские и доставили в участок.

По данным Bild, он не сопротивлялся, а его тест на наркотики дал положительный результат. 48-летний мужчина рассказал полиции, что употребил кокаин.

Открывать дверь машины самостоятельно канцлеру не рекомендуется, объясняет Focus со ссылкой на полицейский отчет. Это должен сделать телохранитель, который в процессе проверяет обстановку. Кроме того, охрана Шольца не обратила внимание на автомобиль мужчины, который остановился недалеко от них. На территорию самого аэропорта эту неизвестную машину пропустили сотрудники воздушной гавани, потому что посчитали ее частью кортежа.

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