18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов
Никто из работников не пострадал.
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Работники пекарни Taste by Spellbound поделились в своих аккаунтах в социальных сетях видео, на котором их «грабит» медведь. Как передает The Guardian, косолапый застал их во время отгрузки новой партии выпечки.
Пекари воспользовались советами Министерства энергетики и защиты окружающей среды Коннектикута (DEEP или Connecticut Department of Energy & Environmental Protection), чтобы отпугнуть зверя, но это не помогло.
Когда они поняли, что медведя не пугают громкие звуки, пришлось бежать. В это время животное утащило коробку, в которой было 60 свежеиспеченных кексов.
Недавно работники кинотеатра на Аляске сняли на видео лося, который пробрался к ним полакомиться попкорном.
Олеся Маевская