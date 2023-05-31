Медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов Никто из работников не пострадал
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Главные новости к вечеру 31 мая
18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов

Никто из работников не пострадал.

Работники пекарни Taste by Spellbound поделились в своих аккаунтах в социальных сетях видео, на котором их «грабит» медведь. Как передает The Guardian, косолапый застал их во время отгрузки новой партии выпечки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пекари воспользовались советами Министерства энергетики и защиты окружающей среды Коннектикута (DEEP или Connecticut Department of Energy & Environmental Protection), чтобы отпугнуть зверя, но это не помогло.

Когда они поняли, что медведя не пугают громкие звуки, пришлось бежать. В это время животное утащило коробку, в которой было 60 свежеиспеченных кексов.

Недавно работники кинотеатра на Аляске сняли на видео лося, который пробрался к ним полакомиться попкорном.

Олеся Маевская

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