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09:34 (мск), источник: ТАСС

На «Госуслугах» стала доступна подача заявления на выпуск биометрических паспортов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, который был приостановлен в феврале в связи с высоким спросом на микросхемы. В этом убедился корреспондент ТАСС.

До возобновления приема, при попытке подачи заявления всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется», сейчас процесс подачи заявления доступен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с 1 июня ведомство возобновляет прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Готовность возобновить выпуск биометрических паспортов по новым заявкам ранее подтверждали ТАСС в пресс-службе Гознака.

Подать заявление также можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановили 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем «Микрон» нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

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