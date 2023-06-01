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06:03 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР: средний чек на зарубежный отдых вырос на 15−50%

Средняя цена на летний отдых за рубежом для россиян выросла от 15% до 50% по сравнению с показателем лета 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Источник: Reuters

Лидер по числу зарубежных поездок россиян летом — по-прежнему Турция. Средняя стоимость тура в эту страну составляет от 215 до 265 тыс. руб. на двоих. На втором месте Абхазия. Средняя стоимость тура в эту страну — от 80 до 100 тыс. руб. вместе с перелетом.

Третье место по числу поездок россиян занимает Египет. В эту страну, по прогнозу АТОР, этим летом могут отправиться около 300 тыс. россиян. Средняя стоимость тура на двоих в Египет — около 200 тыс. руб.

Как показывает последний опрос ВЦИОМа, большинство россиян проведут лето дома и на даче (51% и 29% соответственно). Эти два ответа — самые популярные среди россиян за весь период наблюдений (с 2004 года). Отсутствие денег — основная причина отказа россиян от отдыха летом.

Анастасия Ларина

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