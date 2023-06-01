13:35 (мск), источник: РБК Life
Как поступить в вуз. Инструкция, новые правила и льготы
В 2023-м абитуриент должен указывать в заявлении приоритеты зачисления.
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20 июня начинается прием документов в российские вузы. Поступление будет проходить по новым правилам. РБК Life рассказывает, как подать документы в вуз в 2023-м, где искать информацию и какие возможности есть для тех, кто набрал мало баллов на ЕГЭ.
Большинство абитуриентов при поступлении ориентируются на собственные результаты ЕГЭ и средний проходной балл вузов.
Свидетельство о результатах ЕГЭ в бумажной форме выдавали до 2013-го. Сейчас документ переведен в электронный формат. Посмотреть результаты можно на портале единого государственного экзамена или на «Госуслугах». Сотрудники приемной комиссии могут попросить абитуриента указать баллы в заявлении, достоверность данных они проверят через электронную базу.
Результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет после сдачи экзамена. То есть в 2023-м в вузы можно поступать с баллами за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
1. Определиться с количеством направлений и датами
В 2023-м подать документы можно максимум в пять вузов и не более чем на пять направлений в каждом из них.
Чтобы рассчитать время подачи заявления в вуз, помните о сроках. Даты поступления на бюджет на очную форму обучения:
2. Собрать документы
Список может меняться от способа подачи заявления и вуза — уточняйте точные требования в университете, куда подаете документы.
3. Подать заявление и копии документов в вузе или онлайн.
Документы на поступление в вуз можно подать:
В 2023-м при заполнении заявления на поступление в вуз нужно указать приоритеты к каждому выбранному направлению. Приоритеты — это числа от 1 до 5 (по количеству направлений), 1 — высший приоритет, 5 — низший. К примеру, абитуриент подает документы на два направления, расставляет приоритет от 1 до 2. Если по конкурсу он проходит на два направления, его зачислят на то, где стоит приоритет 1.
4. Если нужно, сдать вступительный экзамен в вузе
Некоторые вузы при формировании списков на зачисление учитывают не только количество баллов ЕГЭ, но и баллы за дополнительные внутренние испытания (ДВИ), например конкурс портфолио или творческий экзамен.
Нужно ли сдавать экзамен в университете, уточните на сайте вуза. Это лучше сделать заранее. По общим правилам заявление на поступление принимают до 25 июля, но если вам нужно сдавать экзамен в вузе, то документы нужно подать раньше — примерно до
5. Узнать место в рейтинге и отнести оригиналы документов в нужный вуз
Ориентировочно списки поступивших появятся 27 июля.
В 2023-м не нужно писать согласие на зачисление на бюджет. Главное, вовремя принести в вуз оригинал аттестата. Абитуриентов зачисляют с учетом приоритетов, указанных в заявлениях при поступлении.
«Теперь для зачисления на бюджетное место достаточно, чтобы на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал предоставленный в вуз оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении оригинала на портале ЕПГУ, если он поступает через портал», — объясняет председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов.
На общих основаниях в вузы зачисляют по результатам единого госэкзамена. Закон «Об образовании» предусматривает отдельные категории абитуриентов, которым засчитывают не баллы ЕГЭ, а другие достижения или учитывают их особый статус.
Однако после 11-го класса для поступления в вуз сдавать ЕГЭ придется в любом случае — даже если учащийся претендует на льготное место, идет по целевому направлению или у него есть право на поступление по результатам олимпиады. Без прохождения пороговых баллов обязательных предметов (русский и математика) учащемуся выдадут не аттестат, а справку.
Сразу — нет. Но при наличии аттестата за 9-й класс можно пойти учиться в колледж или техникум и получить профессию там. С дипломом колледжа уже можно рассматривать вуз для поступления. Есть несколько вариантов: сдать ЕГЭ или выбрать университет, где принимают не по результатам ЕГЭ, а по внутренним испытаниям при наличии среднеспециального образования.
Целевое обучение — это обучение на бюджете на основании договора с заказчиком, будущим работодателем обучающегося. Студент учится бесплатно, но после окончания учебного заведения должен отработать не менее трех лет в той организации, которая указана в договоре.
Каждый год в вузах выделяют квоты для целевиков. Конкурс на такие места меньше (обычно до двух человек), однако он все равно есть. То есть даже при наличии права на целевое обучение с очень низкими баллами ЕГЭ, скорее всего, абитуриент не поступит.
Чтобы претендовать на целевую квоту, нужно заключить с организацией специальный договор. Его могут предоставить только утвержденные законом организации.
Договор о целевом обучении можно расторгнуть или отсрочить по согласию сторон. Но если договор нарушается со стороны студента (например, его отчислили или он не вышел на работу после окончания университета), то он обязан вернуть всю стоимость обучения, проживания в общежитии и выплаченных стипендий.
Государство и регионы выделяют минимум 10% бюджетных мест. Претендовать на льготное место могут:
Также в 2023-м продлевают программу поддержки студентов, «безосновательно отчисленных из вузов недружественных стран». Поступающие смогут учиться на бюджетных или платных местах, стоимость компенсируют за счет вуза. В 2023 году вступительные экзамены для таких студентов пройдут в упрощенном порядке, который установят образовательные организации. Курс зачисления определят с учетом достижений студента.
Ежегодно составляется перечень олимпиад, где каждой из них присваивается уровень. Чем он выше, тем больше шансов, что университет зачислит победителя или призера без вступительных испытаний. Главное условие поступления победителям и призерам олимпиады — получить аттестат (набрать минимум баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике).
Возможность поступить без ЕГЭ и ДВИ дает победа или призерство:
Победу или призерство в олимпиаде учтут, если абитуриент поступает по профильному предмету. То есть победителя Всероссийской олимпиады по русскому языку возьмут на филологический факультет, но не возьмут по результатам олимпиады на физико-химический.