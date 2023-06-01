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13:35 (мск), источник: РБК Life

Как поступить в вуз. Инструкция, новые правила и льготы

В 2023-м абитуриент должен указывать в заявлении приоритеты зачисления.

Источник: РИА "Новости"

20 июня начинается прием документов в российские вузы. Поступление будет проходить по новым правилам. РБК Life рассказывает, как подать документы в вуз в 2023-м, где искать информацию и какие возможности есть для тех, кто набрал мало баллов на ЕГЭ.

Как поступить в вуз по результатам ЕГЭ

Большинство абитуриентов при поступлении ориентируются на собственные результаты ЕГЭ и средний проходной балл вузов.

Свидетельство о результатах ЕГЭ в бумажной форме выдавали до 2013-го. Сейчас документ переведен в электронный формат. Посмотреть результаты можно на портале единого государственного экзамена или на «Госуслугах». Сотрудники приемной комиссии могут попросить абитуриента указать баллы в заявлении, достоверность данных они проверят через электронную базу.

Результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет после сдачи экзамена. То есть в 2023-м в вузы можно поступать с баллами за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

1. Определиться с количеством направлений и датами

В 2023-м подать документы можно максимум в пять вузов и не более чем на пять направлений в каждом из них.

Чтобы рассчитать время подачи заявления в вуз, помните о сроках. Даты поступления на бюджет на очную форму обучения:

  • 20 июня — начало приема документов;
  • 7—10 июля — окончание приема заявок для тех, кто будет проходить внутренние вступительные экзамены (ДВИ) в вузе;
  • 25 июля — последний день приема заявок от абитуриентов;
  • 27 июля — публикация списков;
  • 3 августа — последний день приема согласий;
  • 9 августа — издание приказов о зачислении.

2. Собрать документы

Список может меняться от способа подачи заявления и вуза — уточняйте точные требования в университете, куда подаете документы.

  • Паспорт (копия главной страницы и страницы с пропиской).
  • Заявление о приеме в установленной вузом форме.
  • Аттестат о среднем общем образовании (или копия аттестата).
  • Фотография 3×4.
  • Подтверждения индивидуальных достижений (дипломы олимпиад, которые дают приоритет абитуриенту, удостоверение о присуждении золотого знака отличия ГТО).
  • Документы, подтверждающие право на льготу (справка о статусе ребенка-сироты, сведения об инвалидности и так далее);
  • Договор о целевом обучении (при наличии).

3. Подать заявление и копии документов в вузе или онлайн.

Документы на поступление в вуз можно подать:

  • лично в приемную комиссию учебного заведения;
  • через «Госуслуги» — подробная инструкция, как поступить онлайн, есть на портале.
  • по почте;
  • через специальные формы на сайтах вузов — например, в МГУ работает сервис «Вебанкета».

В 2023-м при заполнении заявления на поступление в вуз нужно указать приоритеты к каждому выбранному направлению. Приоритеты — это числа от 1 до 5 (по количеству направлений), 1 — высший приоритет, 5 — низший. К примеру, абитуриент подает документы на два направления, расставляет приоритет от 1 до 2. Если по конкурсу он проходит на два направления, его зачислят на то, где стоит приоритет 1.

4. Если нужно, сдать вступительный экзамен в вузе

Некоторые вузы при формировании списков на зачисление учитывают не только количество баллов ЕГЭ, но и баллы за дополнительные внутренние испытания (ДВИ), например конкурс портфолио или творческий экзамен.

Нужно ли сдавать экзамен в университете, уточните на сайте вуза. Это лучше сделать заранее. По общим правилам заявление на поступление принимают до 25 июля, но если вам нужно сдавать экзамен в вузе, то документы нужно подать раньше — примерно до 7—10 июля.

5. Узнать место в рейтинге и отнести оригиналы документов в нужный вуз

Ориентировочно списки поступивших появятся 27 июля. 28—30 июля зачисляют олимпиадников и льготников. У остальных будет время до 3 августа определиться, куда отнести оригинал аттестата. До 9 августа сформируют окончательные списки поступивших.

В 2023-м не нужно писать согласие на зачисление на бюджет. Главное, вовремя принести в вуз оригинал аттестата. Абитуриентов зачисляют с учетом приоритетов, указанных в заявлениях при поступлении.

«Теперь для зачисления на бюджетное место достаточно, чтобы на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал предоставленный в вуз оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении оригинала на портале ЕПГУ, если он поступает через портал», — объясняет председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов.

Как поступить в вуз не по результатам ЕГЭ

На общих основаниях в вузы зачисляют по результатам единого госэкзамена. Закон «Об образовании» предусматривает отдельные категории абитуриентов, которым засчитывают не баллы ЕГЭ, а другие достижения или учитывают их особый статус.

Однако после 11-го класса для поступления в вуз сдавать ЕГЭ придется в любом случае — даже если учащийся претендует на льготное место, идет по целевому направлению или у него есть право на поступление по результатам олимпиады. Без прохождения пороговых баллов обязательных предметов (русский и математика) учащемуся выдадут не аттестат, а справку.

Можно ли поступить в вуз после 9-го класса

Сразу — нет. Но при наличии аттестата за 9-й класс можно пойти учиться в колледж или техникум и получить профессию там. С дипломом колледжа уже можно рассматривать вуз для поступления. Есть несколько вариантов: сдать ЕГЭ или выбрать университет, где принимают не по результатам ЕГЭ, а по внутренним испытаниям при наличии среднеспециального образования.

Как поступить в вуз на целевое обучение

Целевое обучение — это обучение на бюджете на основании договора с заказчиком, будущим работодателем обучающегося. Студент учится бесплатно, но после окончания учебного заведения должен отработать не менее трех лет в той организации, которая указана в договоре.

Каждый год в вузах выделяют квоты для целевиков. Конкурс на такие места меньше (обычно до двух человек), однако он все равно есть. То есть даже при наличии права на целевое обучение с очень низкими баллами ЕГЭ, скорее всего, абитуриент не поступит.

Чтобы претендовать на целевую квоту, нужно заключить с организацией специальный договор. Его могут предоставить только утвержденные законом организации.

Договор о целевом обучении можно расторгнуть или отсрочить по согласию сторон. Но если договор нарушается со стороны студента (например, его отчислили или он не вышел на работу после окончания университета), то он обязан вернуть всю стоимость обучения, проживания в общежитии и выплаченных стипендий.

Льготы при поступлении в вуз

Государство и регионы выделяют минимум 10% бюджетных мест. Претендовать на льготное место могут:

  • Дети-сироты.
  • Дети с инвалидностью. Абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья принимают в высшие учебные заведения на основании внутренних вступительных испытаний вуза.
  • Дети героев РФ или награжденных тремя орденами Мужества.
  • Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, которые участвовали в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.
  • Дети участников военной операции на территории Украины (в том числе контрактников, мобилизованных и добровольцев).

Также в 2023-м продлевают программу поддержки студентов, «безосновательно отчисленных из вузов недружественных стран». Поступающие смогут учиться на бюджетных или платных местах, стоимость компенсируют за счет вуза. В 2023 году вступительные экзамены для таких студентов пройдут в упрощенном порядке, который установят образовательные организации. Курс зачисления определят с учетом достижений студента.

Как поступить в вуз победителям олимпиад

Ежегодно составляется перечень олимпиад, где каждой из них присваивается уровень. Чем он выше, тем больше шансов, что университет зачислит победителя или призера без вступительных испытаний. Главное условие поступления победителям и призерам олимпиады — получить аттестат (набрать минимум баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике).

Возможность поступить без ЕГЭ и ДВИ дает победа или призерство:

  • во Всероссийской олимпиаде;
  • в Московской олимпиаде школьников;
  • в «Ломоносове» и «Покори Воробьевы горы!» МГУ им. М. В. Ломоносова;
  • в олимпиаде школьников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ);
  • в олимпиаде «Физтех», которую проводит МФТИ;
  • в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ и других.

Победу или призерство в олимпиаде учтут, если абитуриент поступает по профильному предмету. То есть победителя Всероссийской олимпиады по русскому языку возьмут на филологический факультет, но не возьмут по результатам олимпиады на физико-химический.

Как узнать, поступил ли ты в вуз

  • На сайте учебного заведения в разделе «Приемная кампания».
  • По телефону приемной комиссии или секретариата университета.
  • На Госуслугах в личном кабинете. Даже если вы подавали документы не через портал, университет по просьбе абитуриента пришлет туда результат. Этот момент лучше уточнить в приемной комиссии. Учтите, что информация может приходить с небольшой задержкой.

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