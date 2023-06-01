13:18 (мск), источник: РБК Life
Банк России представил посвященные Смешарикам новые монеты
Выпуск денег приурочен к 20-летию детского мультсериала.
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Смешарики», которые пополнили серию «Российская (советская) анимация».
В новую коллекцию вошли: выполненная из серебра 925 пробы монета номиналом 3 рубля, 25-рублевая монета из стали с никелевым покрытием и еще одна — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.
Выпуск монет приурочен к выходу первой серии про Смешариков — круглых жителей Ромашковой долины. Мультипликационный сериал вышел на экраны в 2003 году. За это время он стал одним из наиболее популярных детских проектов на отечественном телевидении, а «добрые образы» его персонажей «остаются невероятно популярными на протяжении уже 20 лет».
На лицевой стороне всех монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, на оборотной можно увидеть главных героев мультфильма Ежика и Кроша, а также дом одного из них.
Монеты из стали с никелевым покрытием выйдут тиражом 850 тыс. штук, а модель из недрагоценного металла с цветным покрытием — 150 тыс. штук. Тираж серебряной позиции составит всего 7 тыс. экземпляров. Все деньги представляют собой законное средство наличного платежа в России.
Незадолго до этого, в преддверии Дня защиты детей, Департамент транспорта Москвы также выпустил серию проездных карт «Тройка» со Смешариками. На билетах можно увидеть изображения главных героев мультсериала. Приобрести новые карты можно в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии, тираж ограничен.