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15:22 (мск), источник: Вокруг Света

Международная группа ученых сгенерировала изображение лица 18-летнего Тутанхамона

Лицо фараона восстановили по современным технологиям.

Источник: The Italian Journal of Anatomy and Embryology

Останки Тутанхамона обнаружили в 1922 году в египетской Долине царей вместе с невероятными сокровищами. И сокровища, как мы понимаем, исследователей беспокоили меньше, чем фараон. Кто только не мечтал добраться до его черепа! Среди них — команда ученых из Бразилии, Австралии и Италии. Они хотели изучить останки, чтобы составить «человеческий» портрет фараона, и у них, наконец, получилось.

Доступ к останкам правителя для исследователей все так же был закрыт, однако в их распоряжение попали размеры черепа и эталонные изображения, обнародованные ранее. Как рассказывают авторы в статье, опубликованной в издании The Italian Journal of Anatomy and Embryology, с этими данными они составили цифровой череп виртуального донора и настроили его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона.

Сисеро Мораес говорит, что остался доволен результатом: «в общей структуре есть хорошая совместимость с реальным лицом».

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