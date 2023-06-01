15:22 (мск), источник: Вокруг Света
Международная группа ученых сгенерировала изображение лица 18-летнего Тутанхамона
Лицо фараона восстановили по современным технологиям.
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Останки Тутанхамона обнаружили в 1922 году в египетской Долине царей вместе с невероятными сокровищами. И сокровища, как мы понимаем, исследователей беспокоили меньше, чем фараон. Кто только не мечтал добраться до его черепа! Среди них — команда ученых из Бразилии, Австралии и Италии. Они хотели изучить останки, чтобы составить «человеческий» портрет фараона, и у них, наконец, получилось.
Доступ к останкам правителя для исследователей все так же был закрыт, однако в их распоряжение попали размеры черепа и эталонные изображения, обнародованные ранее. Как рассказывают авторы в статье, опубликованной в издании The Italian Journal of Anatomy and Embryology, с этими данными они составили цифровой череп виртуального донора и настроили его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона.
Сисеро Мораес говорит, что остался доволен результатом: «в общей структуре есть хорошая совместимость с реальным лицом».