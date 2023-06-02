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10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествуем по России: Севастополь

Открыть удивительные места городов России и по-другому взглянуть на привычную карту страны помогут путешествия и личное знакомство с природой и жителями. В этот раз мы хотим продолжить наше (пока виртуальное, но все в ваших руках) путешествие по настоящей жемчужине черноморского побережья — Севастополю.

В Севастополь невозможно не влюбиться: залитые солнцем набережные и доброжелательные люди привлекают туристов круглый год. Город-герой, морская крепость, главная база Черноморского флота и один из древнейших и крупнейших городов Крымского полуострова приглашает в невероятное путешествие по красивым местам и ярким страницам своей истории.

В городе более 1500 достопримечательностей, поэтому каждый найдет здесь что-то близкое именно ему. Пока одни завороженно изучают бесценные артефакты античного Херсонеса, а вторые — посещают многочисленные места боевой славы, третьи могут расслабленно загорать и купаться на чудесных черноморских пляжах. На что же стоит обратить свое внимание в первую очередь?

Посмотреть знаковые места и увидеть полную версию фотопрогулки по одному из древнейших и крупнейших городов Крымского полуострова можно тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.

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