Путешествуем по России: Севастополь

В Севастополь невозможно не влюбиться: залитые солнцем набережные и доброжелательные люди привлекают туристов круглый год. Город-герой, морская крепость, главная база Черноморского флота и один из древнейших и крупнейших городов Крымского полуострова приглашает в невероятное путешествие по красивым местам и ярким страницам своей истории.
В городе более 1500 достопримечательностей, поэтому каждый найдет здесь что-то близкое именно ему. Пока одни завороженно изучают бесценные артефакты античного Херсонеса, а вторые — посещают многочисленные места боевой славы, третьи могут расслабленно загорать и купаться на чудесных черноморских пляжах. На что же стоит обратить свое внимание в первую очередь?
Посмотреть знаковые места и увидеть полную версию фотопрогулки по одному из древнейших и крупнейших городов Крымского полуострова можно тут.
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