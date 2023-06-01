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19:18 (мск), источник: © РИА Новости

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.

Источник: © РИА Новости

«Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или — 1,6 триллиона) рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики — потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе.

Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики — «потери лет жизни в случае летального исхода» — может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе.

Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.

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