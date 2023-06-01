Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

«Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или — 1,6 триллиона) рублей», — говорится в документе.
Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики — потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.
Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе.
Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики — «потери лет жизни в случае летального исхода» — может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе.
Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.