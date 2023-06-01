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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Болгарии открылся музей с одним экспонатом

Это картина начала XX века.

В болгарском городе Казанлык открылся музей, в котором представлено лишь одно произведение искусства. Это полотно «Ахинора» руки местного художника и сценографа Ивана Милева.

Картина была написана в 1925 году. Кто был натурщицей Милева достоверно неизвестно, но есть версия, что это Анна Орозова — супруга местного торговца розовым маслом и тайная возлюбленная художника.

Произведение подарили муниципалитету в начале XX века, незадолго до смерти автора от гриппа в 29 лет, пишет «Европульс». Иван Милев — один из главных представителей болгарского модерна, мастер акварельной и темперной техники, который не только писал картины, но и работал художником-постановщиком в Народном театре, рисовал обложки для нескольких книг и расписывал фресками дома богатых людей.

Для картины в музее обеспечили специальный уровень температуры, влажности и освещения. В помещение пускают не более десяти посетителей одновременно.

Недавно жителям дома в Британии пришлось уничтожить граффити Бэнкси — оно доставляло слишком много хлопот.

Олеся Маевская

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