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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

РЖД представили виртуального помощника «Валеру»

Внешний вид помощника был сгенерирован нейросетью из большого количества фотографий железнодорожников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Журнал Financial One сообщает, что в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» РЖД представили первого виртуального помощника. Интерфейс обладает знаниями по железным дорогам и может ответить на вопросы по документации.

«Перед вами реальный цифровой человек, который обладает огромным набором знаний по своей специфике, то есть по железной дороге. Его отличие от скучной привычной документации в том, что вы можете его переспросить, если вам что-то непонятно, и вместо зачитывания одного и того же абзаца 10 раз он постарается переформулировать это», — сказали представители организации.

«Валера» может выступать как в качестве голосового помощника, так и интегрироваться в тренажерные системы. Для создания внешнего вида помощника были использованы многочисленные фотографии железнодорожников, которые нейросеть объединила в один образ.

Недавно нейросеть показала, как будут выглядеть американские города в 2050 году.

Олеся Маевская

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