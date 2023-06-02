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10:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске на два месяца ограничат движение и парковку на ул. Комбайностроителей

Связано это с капитальным ремонтом тепловых сетей.

В Красноярске на два месяца будет ограничен проезд и парковка автотранспорта на ул. Комбайностроителей. Ограничение связано с проведением капремонта на теплосетях. В этой связи полностью перекроют участок от ул. Лизы Чайкиной до дома по ул. Комбайностроителей, 2. Ко всему прочему, автомобилистам запретят останавливаться и оставлять автомобили на участке ул. Комбайностроителей от пер. 1-й Индустриальный до дома по ул. Комбайностроителей, 7.

Отметим, что ограничения будут действовать с 20:00 второго июня до 20:00 пятого июня.

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