10:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске на два месяца ограничат движение и парковку на ул. Комбайностроителей
Связано это с капитальным ремонтом тепловых сетей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярске на два месяца будет ограничен проезд и парковка автотранспорта на ул. Комбайностроителей. Ограничение связано с проведением капремонта на теплосетях. В этой связи полностью перекроют участок от ул. Лизы Чайкиной до дома по ул. Комбайностроителей, 2. Ко всему прочему, автомобилистам запретят останавливаться и оставлять автомобили на участке ул. Комбайностроителей от пер. 1-й Индустриальный до дома по ул. Комбайностроителей, 7.
Отметим, что ограничения будут действовать с 20:00 второго июня до 20:00 пятого июня.