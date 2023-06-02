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11:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Новых людей».

Источник: РИА "Новости"

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит “домашку”. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — приводит слова Даванкова пресс-служба «Новых людей».

Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — добавил он.

Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.

«В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными», — подчеркнул он.

Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.

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