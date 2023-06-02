В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит “домашку”. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — приводит слова Даванкова пресс-служба «Новых людей».
Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — добавил он.
Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.
«В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными», — подчеркнул он.
Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.