13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы пять правил здорового питания
Что говорит ВОЗ?
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2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В честь этого дня мы кратко и емко расскажем вам, какие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения тем, кто решил питаться правильно.
Идеальный вариант — средиземноморская диета. Она предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, а также зелени и оливкового масла. Конечно, многое зависит от возраста и особенностей организма, но есть кое-какие общие правила сбалансированного рациона, которых можно придерживаться.
Избыток сахара не только вреден для зубов, но и повышает опасность ожирения. В технологически обработанных продуктах питания и напитках очень много скрытых сахаров, поэтому при составлении меню стоит быть внимательнее.
Как это сделать:
В ежедневном рационе должны быть жиры и масла, но и они бывают разными. Избыточное употребление вредных жиров (например, в фастфуде) повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Самые опасные из них — трансжиры. Так как уберечь свой организм?
Здоровый рацион питания не включает в себя алкоголь. Его употребление негативно влияет на весь организм как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах. Специалисты ВОЗ утверждают, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Также они рекомендуют обратиться за помощью к врачу, если у вас или ваших близких есть от него зависимость.
Олеся Маевская