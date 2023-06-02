15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли следы самой древней эпидемии чумы в Британии
Она появилась раньше эпохи Средневековья.
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Несколько лет назад ученые установили, что чумная палочка, или Yersinia pestis, пришла в Европу раньше VI века нашей эры. Это показал анализ ДНК людей позднего неолита и раннего бронзового века, которые страдали от этой болезни. Однако древняя чумная палочка отличалась от средневековой тем, что у нее отсутствовали два гена.
Первый помогает бактериям размножаться в пищеварительной системе блох и «вынуждает» насекомое кусать всех подряд. Второй обеспечивает быстрое перемещение чумной палочки по тканям организма. Эту линию ученые называют чумой позднего неолита и бронзового века (Late Neolithic and Bronze Age plague). В журнале Nature Communications вышла работа работников Института Фрэнсиса Крика (Великобритания), в которой они представили доказательства распространения чумы бронзового века на северо-запад Европы.
Ученые проанализировали образцы ДНК, извлеченные из зубов 34 людей, живших в Британии примерно четыре тысячи лет назад. Большую часть образцов взяли из массового захоронения в Сомерсете на юго-западе Англии. И лишь один — из одиночного погребения, устроенного в большом каирне в Камбрии (северо-запад Англии).
Среди геномов 33 человек было найдено два, принадлежащих болевшим чумой подросткам. Однако образцы в массовых захоронениях не позволяют достоверно установить, какова была степень заболевания. В каирне же покоилась состоятельная женщина 35−45 лет, но сказать, умерла ли она от чумы — сложно.
Радиоуглеродная датировка обоих погребений показывает, что они были созданы четыре тысячи лет назад. Тогда же в Британию с континента мигрировали носители культуры колоколовидных кубков. Некоторые ученые предполагают, что это были индоевропейцы, которые и привезли в Британию новую болезнь.
Сейчас ученые планируют выяснить, каким путем передавалась болезнь, и исследовать аналогичные образцы из других древних захоронений. Это позволит составить более широкую и полную карту распространения первой чумы, а также понять, когда эта бактерия обзавелась «опасными» генами.
Недавно ученые выяснили, что последствия чумы все еще влияют на эволюцию человечества. Гены, которые помогли нашим предкам побороть «Черную смерть», развивают иммунные заболевания.
Олеся Маевская