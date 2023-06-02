18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Многоэтажки в Москве были атакованы беспилотниками, ПВО работала в Московской области.
В составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ.
По Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150−250 снарядов, в том числе и из «Градов».
Заражению вредноносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски к Министерству юстиции России.
Теперь документ будет отправлен президенту США Джо Байдену на подпись. Американский лидер ранее неоднократно призывал законодателей одобрить.
Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России.
Авиация уничтожила последний украинский боевой корабль, заявили в Минобороны России.