Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости недели
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

Москву и Подмосковье атаковали беспилотники

Многоэтажки в Москве были атакованы беспилотниками, ПВО работала в Московской области.

Минобороны заявило о срыве вторжения в Белгородскую область

В составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ.

Гладков сообщил о рекордном числе обстрелов Шебекино с Украины

По Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150−250 снарядов, в том числе и из «Градов».

ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США с использованием гаджетов

Заражению вредноносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов.

Галкина, Слепакова и Варламова оставили в статусе иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски к Министерству юстиции России.

Сенат одобрил законопроект о повышении потолка госдолга США

Теперь документ будет отправлен президенту США Джо Байдену на подпись. Американский лидер ранее неоднократно призывал законодателей одобрить.

Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств

Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России.

Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

Авиация уничтожила последний украинский боевой корабль, заявили в Минобороны России.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта