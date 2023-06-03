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02:08 (мск), источник: Life.ru

Гладков: Эвакуированные жители Шебекина получат пенсию досрочно

Жители города Шебекино Белгородской области получат пенсии досрочно. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения её в июне. Обращаться нужно на главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания», — написал глава региона.

Губернатор рассказал и о других мерах помощи гражданам. В частности, покинувшие дома жители не будут платить квартплату до возвращения, сотрудникам бюджетной, муниципальной или региональной сферы зарплату начислят до 2 и 5 июня, льготники смогут получить лекарства в пунктах временного размещения или обратившись к врачу в населённом пункте.

Напомним, самая опасная ситуация на фоне массированных обстрелов Белгородской области со стороны Украины сложилась в Шебекинском округе: ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины почти весь день шли обстрелы Шебекина: по городу выпустили 850 снарядов. Удары продолжились и 2 июня.

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