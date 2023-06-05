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11:33 (мск), источник: РБК Life

В Египте появился выездной сбор для всех туристов. Что это значит

Также подорожают товары в Duty Free.

Источник: AP 2022

Египетские власти ввели новый туристический сбор для иностранцев. Так называемая выездная пошлина составит 100 египетских фунтов (около 262 ₽) для всех лиц, покидающих страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мера касается только тех путешественников, которые покидают страну через международный аэропорт Каира. При этом пошлину не нужно будет платить туристам, которые отдыхают в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других курортных городах. Иностранцы, которые вылетают внутренними египетскими авиалиниями из столицы в другие города страны должны будут оплатить сбор, но с 50% скидкой — 50 египетских фунтов.

Выездной сбор уже включен в стоимость авиабилета, отмечает ведомство. Кроме того, от уплаты решили освободить египетских и иностранных водителей грузовиков и автобусов, пересекающих границу. Эта мера станет одним из новых источников пополнения госбюджета, пояснили в АТОР.

В подобном или ином виде туристические сборы практикуют многие страны. Например, в Италии с туристов взимают налог на въезд в Рим и Венецию. В последнем власти устанавливали сбор от €3 до €10 за однодневное посещение города. Таким образом мэрия пыталась сдержать поток туристов, который возобновился после пандемии.

В России в некоторых регионах был введен курортный сбор. В 2022 году в Краснодарском крае, где он взимается, он увеличился в три раза — с 10 до 30 рублей. На территории Сочи размер налога с отдыхающих по сравнению с 2021 годом вырос в пять раз — с 10 до 50 рублей.

Ранее стало известно, что Индонезия будет выдавать благонадежным туристам «золотые визы» на срок до 10 лет. По словам министра туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно, для ее получения заявителю нужно иметь достаточную сумму сбережений. Министр выразил надежду, что новой возможностью воспользуются иностранные инвесторы.

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